Обшуки в «Київавтодорі» і у підрядників тривають через розкрадання 300 мільйонів гривень – СБУ

У приміщеннях комунального підприємства «Київавтодор» та підприємств-підрядників у середу тривають обшуки через розкрадання 300 мільйонів гривень бюджетних коштів, повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Нами викрито протиправну діяльність деяких посадовців «Київавтодору» щодо привласнення бюджетних коштів, які виділялись на будівництво, ремонт, утримання та експлуатацію автомобільних доріг міста Києва, на реконструкцію транспортних вузлів. За попередніми даними, лише протягом 2016 року було виведено на рахунки фіктивних структур та в подальшому привласнено 300 мільйонів гривень», – сказала Гітлянська.

Вона додала, що обшуки наразі тривають. Про повну інформацію за наслідками їх проведення можна буде говорити лише згодом.

«Зараз обшуки тривають у самих офісних приміщеннях «Київавтодору та підприємств-підрядників, в приміщеннях осіб, які забезпечували діяльність цих схем. Зараз можемо говорити лише про попередню інформацію», – додала представниця СБУ.

Раніше сьогодні у «Киїавтодорі» повідомили, що від ранку на підприємстві тривають спільні слідчі дії Генпрокуратури та СБУ.

«Сьогодні з 9:30 у комунальній корпорації «Київавтодор» Генеральна прокуратура України та Служба безпеки України з незрозумілих причин проводить слідчі дії. Роботу підприємства частково паралізовано», – зазначено у повідомленні «Київавтодору» на сторінці у Facebook.

16 березня Державна аудиторська служба України повідомила, що підрядники «Київавтодору» безпідставно збільшили обсяги виконаних робіт та витрачених матеріалів. Йшлося про завищення вартості ремонту автодоріг столиці на 11 мільйонів гривень. У «Київавтодорі» ці звинувачення заперечили.

На початку поточного місяця міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що керівник «Київавтодору» Олександр Густєлєв написав заяву про звільнення. Це сталося після того, як наприкінці лютого обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі у Києві.