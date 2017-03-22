МЗС України закликає угорський уряд не спекулювати на темі національних автономій

Міністерство закордонних справ України «з подивом» сприйняло заклик віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах. У МЗС заявили, що спекуляції на цю тему не відповідають інтересам ані Києва, ані Будапешта, їх використовує «російський агресор» «для нагнітання недовіри і нерозуміння».

Речниця міністерства Мар’яна Беца у розмові з Радіо Свобода зазначила, що на сьогодні Україна забезпечує захист прав і культурних, релігійних та освітніх потреб угорської меншини на високому рівні.

«Україна завжди була однією з тих країн, де на надзвичайно високому рівні забезпечуються потреби етнічних меншин. Ми високо цінуємо наші взаємини з Угорщиною, але також розраховуємо, що позиція стосовно територіальної цілісності, суверенітету, законодавства нашої держави надалі залишатиметься в основі наших добросусідських відносин», – повідомила Беца.

Вона висловила сподівання, що «спекуляції на цю тему» не відображають офіційну позицію Будапешта.

Напередодні Шам’єн заявив угорському телебаченню, що виживання угорських громад, що проживають за кордоном, залежить від їх здатності досягти прогресу в справі отримання автономії в складі країни, де вони постійно проживають. За його словами, для захисту інтересів угорського населення угорські партії повинні мати представництво не тільки на рівні місцевих органів влади, а й у парламентах цих країн.