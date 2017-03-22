СБУ заборонила в’їзд в Україну представниці Росії на «Євробаченні» Самойловій – Гітлянська

Служба безпеки України заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойлової, яка незаконно відвідала анексований Крим. Про це на сторінці у Facebook повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки. Рішення ухвалене на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України», – повідомила Гітлянська.

Російська сторона це рішення наразі не коментувала.

Раніше в СБУ заявляли, що підготували рішення про заборону на в’їзд до України Самойловій.

12 березня Росія визначилася зі своїм представником на «Євробачення» – країну мала представити співачка Юлія Самойлова, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року на гала-концерті фестивалю «Світ спорту та добра». Таким чином, співачка порушила постанову Кабінету міністрів України №367 від 4 червня 2015 року, згідно з якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для в’їзду на територію Криму. Раніше Україна уже вживала заходів до російських артистів, які виступали в Криму.

Цього року міжнародний пісенний конкурс «Євробачення» відбудеться у Києві.