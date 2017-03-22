У Білорусі затримали щонайменше 11 учасників патріотичного клубу

У ніч на 22 березня у Білорусі затримали щонайменше 11 активних учасників літних таборів клубу «Патріот» з міста Бобруйська Могильовської області.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, це фізкультурно-патріотичний клуб, якій діє 14 років при Центрі дитячої творчості, клуб не має якихось політичних цілей, єдине що його відрізняє, – білоруська мова у спілкуванні.

У чому звинувачують арештованих, КДБ Білорусі досі не повідомляє. Від родичів відомо, що їх підозрюють у підготовці до масових заворушень на акції опозиції, запланованій на 25 березня у Мінську. Їм загрожує до 3 років ув’язнення.

Арешти активістів, пов’язаних із клубом анонсував президент Білорусі Олександр Лукашенко, який 21 березня заявив про арешт «бойовиків, які готували провокації». За словами Лукашенка, «тренувальні табори бойовиків» були в районі Бобруйська і Осиповичів.

«Решта таборів – в Україні, по-моєму, в Литві або в Польщі, не буду стверджувати, але десь там. Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально в ці години затримали пару десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю», – сказав Олександр Лукашенко.

У Службі безпеки України заявили, що чекають від білоруських колег докладнішоїінформації. «Наша служба направила запит по наших каналах, і ми очікуємо додаткову інформацію від наших колег», – заявив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук..

Посольство України у Мінську після заяв Лукашенка оприлюднило заяву, в якій назвало недопустимими обвинувачення громадян України у екстремізмі і засудило образливі висловлювання на адресу Небесної Сотні й учасників Революції Гідності 2014 року.

У заяві посольства не уточнюється, хто у Білорусі звинувачує українці в екстремізмі.