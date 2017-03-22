Мер Львова пропонує створити «резервний полігон» для сміття у Чорнобильській зоні

Міський голова Львова Андрій Садовий пропонує у Чорнобильській зоні створити «резервний полігон» для сміття для всієї країни. Про це він заявив 22 березня у Львові.

«А якщо завтра станеться така біда у великому місті, як Київ, що продукує три тисячі тонн сміття на добу. Що тоді їм робити? Моя пропозиція дуже проста: в Чорнобильській зоні зробити резервний полігон для країни, який має бути на екстремальні випадки. Я готовий це співфінансувати, як міський голова, коштами громади Львова. Такі речі мають бути передбачені. 96% відходів захоронюються. Такого показника нема в жодній країні світу. У нас нема жодного заводу по переробці відходів», – сказав міський голова Львова.

На сьогодні у Львові понад 420 майданчиків зі сміттям переповнені. Сміття не вивозять впродовж місяця або ж вивозять нерегулярно.

21 березня Львівська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про те, щоб вивезти зі Львова сміття, оскільки міська влада не може впоратися з цим питанням. У найближчі дні облдержадміністрація проведе переговори із власниками полігонів твердих побутових відходів Львівщини і за межами регіону.

Тим часом міський голова Львова заявляє, що державні органи влади блокують вивезення сміття на полігони. Таку інформацію заперечує очільник області.

29 травня 2016 року на Грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова сталася пожежа і 30 травня загинули троє рятувальників, тіло міського еколога досі так і не знайшли. Відтоді Львів має проблеми з вивезенням твердих побутових відходів.