На суді у справі Чийгоза свідок не підтвердив висунуті раніше звинувачення – Полозов

У підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму 22 березня продовжують розглядати справу заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза. Як повідомив у середу адвокат Микола Полозов, в суді виступили свідки захисту, передає «Крим.Реалії».

Першим свідком захисту став Рустем Рефат, який був очевидцем подій 26 лютого 2014 року у будівлі Верховної Ради Криму.

Свідок, за словами Полозова, зазначив, що того дня бачив Ахтема Чийгоза неодноразово, і що Чийгоз не здійснював дій, про які говорили раніше деякі свідки звинувачення.

Як процитував адвокат слова свідка, «Чийгоз разом з іншими членами Меджлісу, регіональних меджлісів, закликав людей до спокою, намагався зупинити людей, які були обурені провокаціями з боку опонентів».

Він додав, що «ніхто не давав ніяких команд, спрямованих на застосування насильства до проросійських мітингувальників і майна будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим».

Другим свідком захисту став кримськотатарський активіст Наріман Джелял, повідомив Полозов. Його свідчення призупинили через перерви, і продовжаться у другій половині дня.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 року за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії «Русское единство».

«Справу Чийгоза» російський суд розглядає в рамках «сутичок 26 лютого» після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві – щодо заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, і окремо стосовно інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.