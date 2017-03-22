У Дніпрі владу просять демонтувати недодекомунізований пам’ятник комунарам

У Дніпрі владу просять демонтувати недодекомунізований пам’ятник «учасникам революційних подій, які загинули за встановлення радянської влади в Катеринославі». Відповідну петицію зареєстрували на місцевому сайті електронних петицій.

За словами автора звернення Євгена Піскуна, цей пам’ятник на вулиці Каруни, що в лівобережній частині Дніпра, підпадає під дію «законів про декомунізацію», проте досі не демонтований.

На думку Євгена Піскуна, цього року в Україні відзначають століття Української революції і початку визвольних змагань 1917-1921 років, і пам’ятник учасникам встановлення радянської влади «виглядає як знущання».

Як підтвердили в міській комісії з питань декомунізації, у Дніпрі залишились не демонтованими близько десятка меморіальних об’єктів, зокрема, й цей пам’ятник. Також є пропозиції щодо демонтажу пам’ятника до 90-річчя створення комсомольських осередків на Дніпропетровщині, встановленого уже за часів Незалежної України, пам’ятника радянським діячам біля заводу «Комінтерн».

За словами члена комісії, історика Сергія Світленка, пам’ятник на вулиці Каруни присвячений «героям громадянської війни».

«Цей пам’ятник з точки зору архітектури цікавий, але він, справді, присвячений був не героям Української революції, і це безсумнівно треба виправляти. Єдине, з моєї точки зору як громадянина і професіонала, – це треба робити цивілізованим шляхом. Не руйнувати, а створювати монументальний ландшафт, музей просто неба монументальної скульптури тоталітарного режиму, проводити там просвітницьку, лекційну роботу, особливо це важливо для молоді», – сказав Радіо Свобода Сергій Світленко.

Восени 2016 року міська рада Дніпра вирішила виділити 900 тисяч гривень на демонтаж пам’ятників та пам’ятних знаків епохи тоталітарного режиму на території міста. З восьми районів міста найбільше грошей отримали три: Амур-Нижньодніпровський – майже 320 тисяч гривень, Новокодацький – близько 200 тисяч, Центральний – 178 тисяч гривень.