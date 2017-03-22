В осіб із оточення Януковича та Клюєва відбулися обшуки – ГПУ

Генеральна прокуратура України спільно з НАБУ і Нацполіцією провела обшуки в осіб з оточення колишнього президента України Віктора Януковича і ек-голови Адміністрації президента Андрія Клюєва. Про це повідомляє в середу прес-служба ГПУ.

«В рамках кримінального провадження, яка розслідується за фактами злочинної протидії протестних акцій, вчиненні вбивств та інших злочинів під час Майдану, проведено ряд обшуків в Києві та Донецькій області в осіб з оточення Віктора Януковича та Андрія Клюєва», – йдеться в повідомленні.

За даними ГПУ, під час обшуків вилучено ряд предметів і документів, що «мають важливе значення для дослідження обставин, встановлених у кримінальному провадженні».

«Серед вилученого – кілька тисяч набоїв, документи, у тому числі за підписом керівництва терористичної організації «ДНР», спеціальні пристрої дистанційного доступу до рахунків у іноземному банку, фінансові схеми та документи «чорнової бухгалтерії», печатка офшорної компанії, електронні носії інформації», – додали в ГПУ.

Наразі тривають слідчі дії.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Андрій Клюєв фігурує у кримінальній справі про вчинення правопорушень, передбачених статтею 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій), статтею 365 (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. І Янукович, і Клюєв, за даними СБУ, переховуються в Росії.

Проти Віктора Януковича і Андрія Клюєва, як і проти низки інших чиновників часів президентства Януковича, яких підозрюють у незаконному заволодінні державною власністю в Україні, діють міжнародні санкції, що передбачають замороження рахунків і візову заборону.