До кінця березня питання про транш для України у порядку денному МВФ відсутнє

Розгляд питання про новий пакет фінансової допомоги для України від Міжнародного валютного фонду відсутній у порядку денному фонду до кінця березня. Це випливає із графіка і тем обговорення Ради директорів МВФ, оприлюднених на сайті відомства.

Згідно з порядком денним, Рада директорів МВФ збирається на засідання 22, 24, 29 і 31 березня.

На кінець поточного місяця заплановано розгляд питань співпраці фонду з Сент-Люсією, республікою Науру, Ізраїлем, Домініканською Республікою, Нігерією та Нідерландами.

Днями депутат від БПП Ірина Луценко повідомляла, що розгляд рішення щодо нового пакету фінансової допомоги від МВФ для України відтермінувати приблизно до кінця місяця. Про це вона заявляла за підсумками зустрічі президента Петра Порошенка з керівництвом парламентських фракцій.

Раніше рада директорів МВФ відклала обговорення третього перегляду програми для України і виділення чергового кредитного траншу в розмірі одного мільярда доларів, що було заплановано на 20 березня.

У Міністерстві фінансів України пояснили перенесення розгляду питання щодо України потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення українських підприємств на непідконтрольних урядові територіях Донбасу, а також у зв’язку з визнанням російською стороною документів, виданих на цих територіях.

20 березня Національний банк переглянув прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2017 році, погіршивши його з 2,8% до 1,9% у зв’язку з тимчасовим припиненням переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі.