Київ викликав посла Угорщини через слова віце-прем’єра про автономію – Беца

Посла Угорщини в Україні Ерно Кешкеня запросили до Міністерства закордонних справ України для пояснення нещодавніх закликів віце-прем’єр-міністра Угорщини Жолта Шем’єна до створення автономій угорської меншини в сусідніх країнах. Про це овідомила речниця українського МЗС Мар’яна Беца.

«Ми сьогодні запросили посла Угорщини для бесіди і почуємо його коментарі», – сказала Беца.

У МЗС також заявили, що «з подивом» сприйняли заклик Шем’єна, заявивши, що спекуляції на цю тему не відповідають інтересам ані Києва, ані Будапешта.

Напередодні Жолт Шам’єн заявив угорському телебаченню, що виживання угорських громад, що проживають за кордоном, залежить від їх здатності досягти прогресу в справі отримання автономії в складі країни, де вони постійно проживають. За його словами, для захисту інтересів угорського населення угорські партії повинні мати представництво не тільки на рівні місцевих органів влади, а й у парламентах цих країн.