Антикорупційний комітет хоче консультацій з трьома кандидатами від громадськості на посаду аудитора НАБУ

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії корупції вирішив провести консультації з Карлосом Кастресаною, Мартою Борщ та Джованні Кесслером як кандидатур від громадськості щодо їх участі у конкурсі на посаду аудитора НАБУ від парламенту. Таке рішення було ухвалене під час засідання комітету у середу.

Голова комітету Єгор Соболєв зазначив, що можна або провести консультації з трьома кандидатами, яких нині пропонує громадськість, або оголосити конкурс і зібрати заявки від усіх, хто хоче брати участь у цьому процесі. Комітет, в результаті, ухвалив рішення доручити секретаріату і голові комітету провести консультації із Кастресаною, Борщ і Кеслером з приводу їхньої згоди бути номінованими на цю посаду від Верховної Ради, а також з урядом, якому вони вже рекомендовані громадськістю.

Також комітет проголосував за те, щоб зібратися знову на засідання 5 і 12 квітня.

Карлос Кастресана – іспанський прокурор, екс-голова створеної ООН Міжнародної комісії по боротьбі з безкарністю в Гватемалі. Марта Борщ – екс-прокурор США, яка свого часу домоглася вироку для українського екс-прем’єра Павла Лазаренка. Джованні Кесслер – італійський юрист, гендиректор Європейського управління боротьби з шахрайством.

Верховна Рада двічі не змогла обрати свого представника в групі з аудиту антикорупційного бюро. Кандидатури Роберта Сторча і Найджела Брауна подала більша частина народних депутатів з комітету з питань протидії корупції.

Засідання комітету його голова Єгор Соболєв називав «незаконним», але голова парламенту все ж таки поставив рішення на розгляд – для внесення в порядок денний минулого тижня не вистачило 21 голосу. 21 березня голосування у Верховній Раді відбулося, але жодна з кандидатур не набрала необхідної кількості голосів.

Згідно з українським законодавством, до комісії, яка має здійснювати аудит НАБУ, по одному представнику делегують Верховна Рада, уряд та президент країни.

У 2017 році у НАБУ проходитиме перший зовнішній аудит за два роки роботи. Однією з підстав для відставки директора бюро є висновок комісії з проведення незалежної оцінки (аудиту) діяльності НАБУ про неефективність діяльності бюро та неналежне виконання обов’язків його директором.