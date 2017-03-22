Суд анексованого Криму 24 березня розгляне апеляцію Полозова на допит у ФСБ – адвокат

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя розгляне 24 березня апеляцію адвоката Миколи Полозова на його допит слідчими ФСБ Росії. Про це адвокат повідомив у середу на сторінці в Twitter.

«24 березня о 14-й годині в Київському районному суді Сімферополя відбудеться розгляд моєї скарги на незаконний допит мене слідчим ФСБ», – повідомив Полозов.

Нині адвокат Микола Полозов не може виконувати функції захисника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, оскільки виступить свідком у його справі. Напередодні він повідомив, що планує оскаржити рішення підконтрольного Кремлю кримського суду про переведення його в статус свідка в Європейському суді з прав людини.

Верховний суд Криму 14 лютого відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову судді Київського районного суду Сімферополя про дозвіл слідчому ФСБ Росії допитати його як свідка у «справі Умерова».

Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова співробітниками ФСБ Росії 25 січня, яке сам адвокат кваліфікував як викрадення.

Усунення Миколи Полозова може вплинути на хід судових засідань в процесі у «справі Умерова», про що заявляв сам заступник голови Меджлісу.

Влада анексованого Криму звинувачує Умерова у закликах до порушення територіальної цілісності Росії.