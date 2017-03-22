Бойовики обстрілюють Авдіївку, постраждалих немає – поліція

Підтримувані Росією бойовики почали обстріл Авдіївки на Донеччині, повідомив заступник голови Національної поліції України – керівник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін. За його словами, поранених немає.

«Авдіївка. О 17:00 бойовики розпочали обстріл міста. Уже влучили в будинок №12 на вулиці. Леваневського. Пошкоджено дах, стіни, вікна», – написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що за останню добу Збройні сили України обстрілювали околиці Донецька. Про поранених інформації немає.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.