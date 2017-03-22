Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
22 Березень 2017, Київ 19:32
Новини | Події

Бойовики обстрілюють Авдіївку, постраждалих немає – поліція

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 22 березня 2017 року

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі, 22 березня 2017 року

Дивитись коментарі

Підтримувані Росією бойовики почали обстріл Авдіївки на Донеччині, повідомив заступник голови Національної поліції України – керівник Головного управління Національної поліції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін. За його словами, поранених немає.

«Авдіївка. О 17:00 бойовики розпочали обстріл міста. Уже влучили в будинок №12 на вулиці. Леваневського. Пошкоджено дах, стіни, вікна», – написав Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що за останню добу Збройні сили України обстрілювали околиці Донецька. Про поранених інформації немає.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG