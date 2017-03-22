Голові Вищої ради правосуддя нададуть держохорону – Порошенко

Голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку нададуть державну охорону, повідомив у середу президент України Петро Порошенко на засіданні Ради з питань судової реформи

«Хочу повідомити, що я ухвалив рішення принаймні на час конкурсу (до оновленого Верховного суду України – ред.) голові Вищої ради правосуддя надати державну охорону», – повідомив Порошенко.

Він також додав, що уряд має прискорити ухвалення постанови, яка передбачатиме забезпечення належної охорони для українських судів.

Військова прокуратура нині проводить досудове розслідування за фактом нападу на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка. Серед версій, які перевіряють – перешкоджання професійній діяльності Бенедисюка.

Слідство встановило, що 17 березня у вечірній час представниками громадського руху «Традиція і порядок», колишнього батальйону патрульної служби міліції особливого призначення «Гарпун», а також неповнолітніми особами було здійснено напад на голову Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка і його дружину. Під час цього нападу 13 осіб у «балаклавах» перешкоджали руху автомобіля Бенедисюка, вигукували погрози на його адресу, повідомили у ГПУ.

Один із учасників конфлікту Євген Карась заявив, що Бенедисюк намагався наїхати автомобілем на активістів молодіжного руху «Традиція і порядок», які звинуватили його у корупції.