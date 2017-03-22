Упродовж дня ЗСУ не зазнали втрат на Донбасі – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО повідомили, що в результаті 49 обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі сьогодні втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook.

За даними штабу, від початку доби і до вечора середи найбільше обстрілів бойовиків було на маріупольському напрямку. Під час збройних атак сепаратисти використовували важку артилерію.

«По Авдіївці ворог також бив з протитанкових керованих ракет», – додали у штабі. Про те, що ввечері середи бойовики почали обстрілювати місто, повідомили також у поліції Донецької області.

В угрупованні «ДНР» заявили, що українські військові обстріляли Донецьк, в результаті чого була поранена одна мирна мешканка. Луганські бойовики про обстріли упродовж сьогоднішнього дня не повідомляють.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.