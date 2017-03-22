Прокуратура Криму розпочала розслідування заборони щодо в’їзду на півострів Мустафі Джемілєву

Прокуратура Автономної Республіки Крим, яка працює при Генпрокуратурі України, повідомила про початок розслідування заборони щодо в’їзду на анексований Росією півострів народному депутатові та лідеру кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву.

«Очевидно, що заборона, яка здійснена начебто з метою забезпечення обороноздатності, безпеки громадського порядку та захисту здоров’я населення, є безпідставною та суперечить усім нормам міжнародного та національного законодавства», – мовиться в повідомленні прокуратури.

У відомстві додали, що заборона на в’їзд до Криму Муставі Джемілєву стане спочатку предметом розслідування кримінального провадження за статтею 351 Кримінального кодексу України, а в подальшому – у міжнародних судових інстанціях.

2 березня 2017 року адвокат Марк Фейгін анонсував позов до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) у справі про заборону на в’їзд до Криму народному депутатові України, лідерові кримських татар Мустафі Джемілєву.

У 2014 році російські силовики вручили Мустафі Джемілєву повідомлення про заборону щодо в’їзду на анексований півострів на 5 років.