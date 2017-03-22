НАЗК повідомило про перевірку е-декларацій 7 народних депутатів і 2 прокурорів

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких 7 народних депутатів України і два прокурори. Таке рішення було ухвалене на засіданні НАЗК у середу, інформує сайт відомства.

«Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не уточнили про перевірку документів яких саме депутатів йдеться, водночас заявили, що ревізії підлягають е-декларації прокурора Київської прокуратури, військового прокурора сил АТО, колишнього судді та співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій.

У НАЗК повідомили також про 20 відмов у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями від окремих осіб, ЗМІ та інших джерел.

Система електронного декларування статків високопосадовцями є однією з вимог закону «Про запобігання корупції». Перший етап подання електронних декларацій завершився наприкінці жовтня 2016 року. Друга хвиля електронного декларування почалася 1 січня 2017 року і триватиме до 1 квітня для службових і посадових осіб, які працюють в органах влади та місцевого самоврядування, у державних та комунальних установах, закладах і організаціях.