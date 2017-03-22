Київ продемонстрував «політичну ущербність» забороною на в’їзд Самойловій – заява МЗС Росії

Міністерство закордонних справ Росії у середу ввечері поширило офіційну заяву щодо рішення СБУ України про заборону на в’їзд в Україну представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій, назвавши дії України демонстрацією «політичної ущербності». Про це йдеться в тексті, розміщеному на сайті відомства.

«Нинішня українська влада вкотре підтвердила свій образ режиму, зараженого русофобською параноєю і націоналістичними комплексами. Заборонивши по лінії СБУ в’їзд вУкраїну представниці від Росії на «Євробачення-2017» Юлії Самойловій, Київ, мабуть, не на жарт злякався тендітної дівчини. Тим самим він не тільки продемонстрував свою політичну ущербність і слабкість, а й справжнє ставлення до так званих європейських цінностей», – йдеться в повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що з цікавістю спостерігатимуть за реакцією організаторів і партнерів конкурсу на рішення СБУ, назвавши його «черговою витівкою Києва».

«На першому місці у нього (Києва – ред.) виявилася не турбота про проведення на гідному рівні пісенного, підкреслимо, пісенного конкурсу «Євробачення», а бажання перетворити будь-яку подію за участю України в політизований антиросійський шабаш», – додали в МЗС.

Раніше сьогодні, до появи офіційної заяви МЗС Росії, статс-секретар, заступник голови МЗС Росії Григорій Карасін назвав заборону на в’їзд Самойловій в Україну «обурливим, цинічним і нелюдяним актом».

У Європейському союзі мовлення (EBU), організації, що є співорганізатором «Євробачення», заявили, що ця заборона «суперечить і духові конкурсу, і поняттю всеохопності, що лежить у серцевині його цінностей». Водночас у EBU додали, що мусять поважати закони країни, яка приймає конкурс, але продовжать діалог зі владою України, щоб забезпечити можливість для всіх учасників виступити в Києві.

Раніше в середу Служба безпеки України повідомила, що заборонила в’їзд до України представниці Росії на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2017» Юлії Самойловій терміном на три роки «на підставі отриманих даних про порушення нею законодавства України».

12 березня Росія визначила свого представника на «Євробаченні» – співачку Юлію Самойлову, яка з дитинства пересувається на інвалідному візку через рідкісну хворобу.

Співачка виступила в окупованому Криму 27 червня 2015 року, таким чином порушивши постанову Кабінету міністрів України № 367 від 4 червня 2015 року, за якою іноземці повинні мати спеціальний дозвіл для відвідин Криму і в’їжджати на територію півострова через встановлені пункти пропуску.