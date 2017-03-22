МЗС України засуджує напади у Лондоні – Клімкін

Міністерство закордонних справ України засуджує напади біля парламенту Великобританії у Лондоні, в результаті яких у середу одна людина загинула і ще декілька були поранені. Про це очільник зовнішньополітичного відомства України повідомив на сторінці у Twitter.

«Рішуче засуджуємо підлий напад на парламент Великобританії у Лондоні. Ми подумки з жертвами та їхніми родичами», – написав Клімкін.

Як додали у МЗС України, правоохоронні органи поки що не повідомляють громадянство загиблих і постраждалих у Лондоні. Але консульський відділ посольства України у Великій Британії намагається перевірити, чи не постраждали українці в результаті атаки.

У середу вдень ЗМІ повідомили про наїзд автомобіля на пішоходів на Вестмінстерському мосту в Лондоні і про напад озброєного ножем чоловіка на поліцейського біля британського парламенту. За даними поліції, нападника застрелили. У результаті атаки, яку поліція кваліфікувала як теракт, загинула принаймні одна жінка і ще декілька людей зазнали поранень.

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