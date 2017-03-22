Держдума Росії схвалила обмеження на переказ коштів за кордон

У Росії Державна дума, нижня палата парламенту, схвалила у третьому й останньому читанні законопроект, що має на меті, зокрема, обмежити можливості грошових переказів до України.

Документ стосується переказів за межі Росії через іноземні платіжні системи без відкриття банківського рахунку і передбачає, що в разі, якщо іноземна держава запроваджує заборони щодо платіжних систем, оператори яких зареєстровані Центральним банком Росії, то перекази в таку країну можуть іти лише через оператора, підконтрольного російській юридичній особі.

У пояснювальній записці до законопроекту прямо йдеться про те, що він має на меті «усунути негативні наслідки» заборони на діяльність російських платіжних систем на території України, що була запроваджена в жовтні 2016 року.

Після схвалення закону і у верхній палаті, Раді федерації, підпису президента і набуття чинності далі залишаться можливі перекази коштів через банки – але цим методом, який вимагає відкриття банківських рахунків, практично не користуються заробітчани, що є головними клієнтами небанківських платіжних систем.

У жовтні 2016 року Україна запровадила розширені санкції стосовно Росії, під які потрапили й усі російські платіжні системи, що працювали і в Україні. Після цього для позабанківського переказу коштів між двома державами залишилися тільки міжнародні платіжні системи, які з набуттям чинності новим законом теж не можна буде використати.