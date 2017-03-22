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22 Березень 2017, Київ 21:04
Новини | Політика

НБУ за рішенням РНБО вводить санкції щодо «дочок» держбанків Росії – постанова

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Національний банк за рішенням Ради національної безпеки і оборони вводить із 23 березня санкції стосовно дочірніх компаній російських державних банків, які працюють в Україні. Про це йдеться в постанові НБУ, яка була ухвалена напередодні, оприлюднена сьогодні, а набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

На сайті НБУ повідомляється, що постанова ухвалена на виконання рішення РНБО від 15 березня.

«Постанова розроблена з метою забезпечення реалізації санкцій, застосованих до банків, зазначених у вказаному рішенні РНБО. Санкціями заборонено здійснювати будь-які фінансові операції цих банків на користь пов’язаних з ними осіб, зокрема, материнських структур», – йдеться в повідомленні.

16 березня президент України ввів у дію рішення РНБО, відповідно до якого санкції терміном на один рік будуть застосовані до публічного акціонерного товариства «Сбербанк», ПАТ «ВіЕс Банк», ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ПАТ «ВТБ БАНК», ПАТ «БМ БАНК» «в частині запобігання виведенню капіталів зазначеними юридичними особами за межі України на користь пов’язаних із ними осіб».

7 березня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У Національному банку України заявили, що якщо інформація про обслуговування російським «Сбербанком» власників «паспортів» ОРДЛО підтвердиться, то НБУ ініціюватиме запровадження до цього банку санкцій.

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