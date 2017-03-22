54 молодих вчених України отримають гранти президента на понад 3,5 мільйона гривень – Міносвіти

Уряд схвалив проект розпорядження президента України, що передбачає надання грантів 54 молодим українським вченим на загальну суму 3 мільйони 540 тисяч гривень, повідомили у прес-службі Міністерства освіти і науки України.

«Гроші на ці гранти вже зарезервовано у державному бюджеті на 2017 рік. Для того, щоб ці кошти були надані молодим науковцям, залишився один крок – підписання відповідного розпорядження президентом України», – мовиться в повідомленні міністерства.

Повідомляється, що на конкурс упродовж минулого року до Держфонду фундаментальних досліджень щодо здобуття грантів президента у 2017-му подали 152 заявки. В результаті було відібрано 54 претенденти від різних вишів України. Їхній вік від 28 до 36 років.

Раніше міністр освіти і науки України Лілія Гриневич заявила, що відомство планує збільшити підтримку молодих вчених в Україні.

Минулоріч МОН започаткувало конкурс наукових проектів для молодих науковців. На поточний рік сума фінансування конкурсу становитиме 28,4 мільйона гривень.