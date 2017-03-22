У Литві відкинули звинувачення президента Білорусі про «табори бойовиків»

У Литві відкинули твердження президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито можливу наявність у цій країні тренувальних таборів для противладних білоруських бойовиків.

Як сказав журналістам міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус, ці твердження безпідставні.

На думку Лінкявічуса, Лукашенко взявся за «пошуки ворогів», як у радянські часи.

Раніше в середу такі твердження Білорусі, які стосувалися також України й Польщі, відкинули в Україні. Посольство України в Мінську з приводу цих тверджень заявило, що «з жалем відзначає, що останнім часом для білоруського інформаційного простору актуальними стали питання інформаційної гігієни». А в Києві Служба безпеки України заявила, що «серйозно поставилася до заяви Лукашенка» і чекає на додаткову інформацію з Білорусі про розміщення в Україні баз підготовки бойовиків.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив у вівторок про затримання в його країні «кількох десятків бойовиків, які готували провокації зі зброєю». Лукашенко заявив, що їхні тренувальні табори були в районі Бобруйська і Осиповичів у Білорусі, й додав: «Решта таборів – в Україні, по-моєму, в Литві або в Польщі, не буду стверджувати, але десь там. Гроші йшли через Польщу і Литву до нас. Ми буквально в ці години затримали пару десятків бойовиків, які готували провокацію зі зброєю».

А в ніч на середу в Білорусі затримали щонайменше 11 активних учасників літних таборів клубу «Патріот» з міста Бобруйська Могилівської області. Як повідомив кореспондент Радіо Свобода, це фізкультурно-патріотичний клуб, якій діє вже 14 років при Центрі дитячої творчості і не має якихось політичних цілей; єдине, що його відрізняє, – білоруська мова у спілкуванні. У чому звинувачують затриманих, офіційно не повідомили. Родичі затриманих кажуть, що тих підозрюють у підготовці до масових заворушень на акції опозиції, запланованій на 25 березня в Мінську. Їм загрожує до 3 років ув’язнення.