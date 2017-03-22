Експерти НАТО обговорюють у Будапешті шляхи результативності альянсу

У середу в столиці Угорщини Будапешті розпочала роботу дводенна науково-практична конференція НАТО на тему трансформації об’єднаних збройних сил НАТО. На цей захід приїхали 350 учасників, у тому числі 28 послів країн, які є членами Північно-атлантичного альянсу, військовослужбовці та міжнародні експерти у сфері безпеки, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Заступник генсекретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила на відкритті конференції, що перед оборонним союзом нині стоять серйозні виклики, але він залишатиметься сильним, якщо зможе пристосуватися «до нових змін». Відтак вона закликала північно-атлантичну спільноту держав до єдності та новаторського мислення.

За словами Ґоттемюллер, метою зустрічі в Будапешті політиків, дипломатів, військових та безпекових експертів є покращення співпраці між державами-членами НАТО. На її думку, потрібно не тільки механічно збільшувати військові витрати, але й мати розумну тактику фінансування.

Чільний представник штаб-квартири НАТО також заявила, що умовою збільшення безпеки країн-членів НАТО є стабільність у країнах-сусідах альянсу.

Дені Мерсьє, генерал ВПС Франції і верховний головнокомандувач з трансформації об’єднаних збройних сил НАТО, закликав учасників конференції до якнайшвидшої дискусії щодо методів покращення управління альянсом і постійного збільшення результативності організації в умовах мінливості безпекової ситуації у світі.

Розмови про реформування НАТО особливо пожвавились в час президентської кампанії у США, коли нинішній президент Дональд Трамп критикував організацію через її застарілість, а деяких членів альянсу через несплату внесків.

Раніше сьогодні Білий дім повідомив, що Дональд Трамп підтвердить «прихильність США» на саміті НАТО в Брюсселі 25 травня. За повідомленням, він також планує обговорити питання, що мають важливе значення, особливо спільний поділ відповідальності і роль НАТО в боротьбі з тероризмом.