У Дніпрі жителі гуртожитків перекрили проспект, протестуючи проти знеструмлень

У Дніпрі жителі семи гуртожитків перекрили ввечері одну з найбільших магістралей міста – Слобожанський проспект, протестуючи проти знеструмлень. Схожу акцію вони проводили й у вівторок увечері, також заблокувавши рух транспорту.

За словами представників ініціативної групи, таким чином вони домагаються відновлення електропостачання їхніх гуртожитків, знеструмлених за борги. За словами учасників акції, за послуги електропостачання вони розраховуються за показниками загального лічильника, розподіленими на всіх жителів гуртожитку, частина їхніх сусідів за послуги не сплачує, що призводить до відключень, таким чином сумлінні платники стають заручниками ситуації.

Як повідомили Радіо Свобода протестувальники, акція протесту покликана привернути увагу місцевої влади до проблеми знеструмлення гуртожитків.

«Цей проблемі вже не один рік. Ми визнаємо те, що у гуртожитків є борги за електрику. Приблизно 60% жителів сумлінно розраховуються за струм, але є й такі, хто не платить. За кожним з гуртожитків-дев’ятиповерхівок зараз від 90 до 170 тисяч боргів. Борги накопичились не з нашої вини, ми не винні жодної копійки, а маємо страждати. У 7 гуртожитків зараз відключене електропостачання. Без світла – це не життя, але нікому ми не потрібні. Ми вийшли на акцію, бо доведені до відчаю, і оце другий день поспіль фактично порушуємо закон», – сказав Радіо Свобода один з учасників акції Володимир.

Через акцію на проспекті утворилась тиснява.

Раніше в енергопостачальній компанії «ДПЕК Дніпрообленерго» повідомили, що одне з найбільших КП «Житлосервіс-5», яке обслуговує 58 гуртожитків, заборгувало загалом за спожиту електрику майже 1,7 мільйона гривень.

«Діючи суворо у відповідності до законодавства України, «ДПЕК Дніпрообленерго» змушене частково обмежити постачання електроенергії підприємству-боржнику з 20 березня 2017 року», – зазначили в офіційному повідомленні енергопостачальники.

За їхніми даними, зокрема, три гуртожитки, розташовані на Слобожанському проспекті 67, 106 та 108, заборгували за електрику по 100 і більше тисяч гривень. Про вимушене обмеження електропостачання «ДПЕК Дніпрообленерго» своєчасно проінформувало керівників комунального підприємства та місцеву владу, заявили в компанії.