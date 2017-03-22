Унаслідок обстрілу на Донбасі загинув військовий – прес-центр штабу

У прес-центрі штабу антитерористичної операції, що триває на окупованій частині Донбасу проти спільних російсько-сепаратистських сил, повідомили ввечері про загибель одного українського військовослужбовця Збройних сил унаслідок обстрілу.

За повідомленням, це сталося на опорному пункті неподалік Авдіївки.

Ця інформація попередня, зазначили військові, і ще може змінитися.

Як повідомили військові, протягом дня на цьому напрямку противник застосовував гранатомети та кулемети великого калібру, протитанкові керовані ракети та міномети калібру 82 міліметри.

Загалом, за їхніми словами, ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою, спільні російсько-сепаратистських сили ведуть обстріл позицій українських військ по всій лінії розмежування.

Раніше в середу у прес-центрі штабу АТО повідомляли, що станом на 18-у годину втрат серед українських військових за середу не було.

У підтримуваних Росією збройних сепаратистських угрупованнях «ДНР» і «ЛНР», визнаних в Україні терористичними, своїх нових повідомлень на вечір про становище на фронті не подавали.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії контакту на Донбасі відбувається помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину й натомість звинувачують одні одних у порушеннях і провокаціях.