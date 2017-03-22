Голова Міненерговугілля повідомив про план відмовитися від російського вугілля для енергетики

Міністр енергетики і вугільної промисловості України Ігор Насалик повідомив, що уряд планує заборонити імпорт енергетичного вугілля з Росії.

Як сказав він інтернет-виданню «Енергореформа», проект постанови про це вже готується, і рішення буде ухвалене.

За його словами, попередньо планується винести цей проект на розгляд Кабінету міністрів через одне його засідання.

Україна наразі змушена імпортувати енергетичне вугілля антрацитної групи, яке в ній видобувається тільки на окупованій частині Донбасу, через блокаду переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі, спершу з боку активістів і низки депутатів, а потім і з боку уряду – після захоплення сепаратистами шахт та інших підприємств на окупованих територіях, що діяли у правовому полі України. Таке вугілля видобувають, зокрема, в сусідній Росії, яка є для України державою-агресором. Інші варіанти – купувати й доставляти його з Південної Африки чи США.

За даними Держстату України, які наводить видання, в січні цього року, до початку блокади, імпорт вугілля з Росії склав 903,2 тисячі тонн на суму в 114,58 мільйона доларів, але з цього обсягу на антрацит припало лише 46,86 тисячі тонн на суму у 3,66 мільйона доларів. Основний обсяг імпорту з Росії – це бітумінозне вугілля для використання в металургії: за січень 2017 року – 856,4 тисячі тонн на суму 110,92 мільйона доларів. Імпорту такого вугілля очікувана постанова українського уряду не заборонятиме.