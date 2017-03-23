На Донбасі за добу загинув один український воїн, ще один поранений – штаб

У зоні бойових дій 22 березня один український військовий загинув, ще один зазнав поранення, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За його даними, підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напрямках здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.

«Враховуючи ситуацію, українські військові відкривали вогонь у відсіч», – наголошують у штабі АТО.

Як ідеться в ранковому зведенні, заборонену мінськими домовленостями зброю калібру понад 100 міліметрів бойовики застосували в районі Широкиного і Водяного на Маріупольському напрямку та під Новозванівкою, що в Луганській області. На Донецькому напрямку під Зайцевим по позиціях ЗСУ сепаратисти використали артилерію калібру 152 міліметри.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька та Горлівки, а також півдня контрольованої бойовиками території. В угрупованні «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 22 березня.

Останнім часом у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі сталося помітне загострення бойових дій, яке не припинилося й попри чергові домовленості, досягнені у Тристоронній контактній групі. І українські силовики, і сепаратисти заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.