У Балаклії на Харківщині вибухають склади зі зброєю, оголошена евакуація

У місті Балаклія Харківської області, де розташовані склади зі зброєю, вночі 23 березня розпочалася пожежа, що спричинила детонацію боєприпасів. Як ідеться в повідомленні міністерства оборони України, це сталося о 2:45, а за даними головного військового прокурора України Анатолія Матіоса –дещо пізніше, о 3:02.

На запит Радіо Свобода Матіос пообіцяв надати детальну інформацію близько 9:00.

«На місце події для надання допомоги та виявлення причин того, що відбулося, вилетіла комісія на чолі із заступником міністра оборони України генералом-лейтенантом Ігорем Павловським, офіцерами міністерства оборони України та Генерального штабу ЗС України», – ідеться в повідомленні на сайті оборонного відомства.

Як повідомив у Facebook головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, на майданчиках бази озброєння збергіалося ракетно-артилерійське обладнання, а саме снаряди калібрів 120 та 152 міліметри.

«Від місця детонації шляхом встановлення блокування організовано умовний семикілометровий кордон зони небезпеки розльоту боєприпасів . Даних про людські жертви немає. З огляду на можливість збільшення площ детонації боєприпасів та їхній розліт організовано евакуацію місцевого населення», – вказав Матіос.

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