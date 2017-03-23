Росія надіслала на Донбас 63-й «гумконвой»

Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій заявляє, що 23 березня перетинає російсько-український кордон і прибуває в неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 63-й «гумконвой».

За даними МНС Росії, в складі коли 40 автомобілів, які везуть понад 500 тонн гуманітарних вантажів. «У складі вантажу дитячі продуктові набори», – твердять російські рятувальники.

Раніше в березні заступник міністра з питань надзвичайних ситуацій Росії Володимир Артамонов повідомив, що конвої з «гуманітарною допомогою» для жителів «південного сходу України» (так усупереч географічному розташуванню в Росії називають окуповані райони Донбасу) з квітня будуть відправлятися один раз на місяць замість двох. За словами чиновника, це пов’язано «з достатнім задоволенням потреб» жителів південного сходу України, додавши, що має на увазі «продукти харчування та ліки».

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.