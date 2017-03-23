До п’яти зросла кількість жертв нападу в Лондоні

До п’яти зросла кількість жертв нападу, що стався в Лондоні 22 березня. Про це повідомив керівник контртерористичного підрозділу Скотланд-Ярду Марк Роулі.

За його даними, ще близько 40 людей зазнали поранень чи травм, серед них троє поліцейських. За словами Роулі, нападник, можливо, був пов’язаний із міжнародним тероризмом.

Напад почався о 14:40 за місцевим часом, коли чоловік в автомобілі на великій швидкості збивав перехожих на тротуарах Вестмінстерського мосту, що є популярним місцем для туристів, а потім, розбивши авто об огорожу комплексу будівель Вестмінстерського палацу, кинувся всередину з ножем, ударив ним одного з працівників поліції, був тяжко поранений вогнем у відповідь і врешті помер.

Також помер поранений ножем працівник поліції і двоє з травмованих перехожих на мості. Одну жінку врятували у важкому стані вже з води річки Темзи. За словами лікарів, у декого з потерпілих травми «катастрофічні».