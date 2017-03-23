Гройсман вилетів на Харківщину, де тривають вибухи

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман зранку 23 березня терміново вилетів на Харківщину, де вночі сталася пожежа і розпочалися вибухи на збройному складі в Балаклії. Про це голова уряду повідомив у соціальних мережах.

«Сьогодні зранку отримав інформацію про вибухи на складі боєприпасів під Харковом. На постійному зв'язку з військовими, керівництвом ДСНС, керівництвом ОДА, які координують заходи з ліквідації цієї надзвичайної ситуації та евакуації мешканців прилеглих населених пунктів. Зараз вилітаю на місце. Головне – забезпечити безпеку громадян», – написав Гройсман у Facebook.

Зранку 23 березня в місті Балаклія Харківської області на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності. Пожежа з подальшою детонацією боєприпасів розпочалася о 2:46.

«З можливої зони ураження (міста Балаклія та двох прилеглих населених пунктів Балаклійського району) проводиться евакуація», – повідомили в ДСНС. Нині Балаклію та прилеглі села залишили вже понад 20 тисяч людей.

Диверсію назвав головною причиною вибухів на складах зброї в Балаклії головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.