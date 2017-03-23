До Балаклії їдуть два пожежні потяги «Укрзалізниці» – Мінінфраструктури

Два пожежні потяги «Укрзалізниці» їдуть з метою локалізації та гасіння пожежі на військових складах, розташованих неподалік міста Балаклія Харківської області.

«Наразі вони знаходяться на станції Шебелинка (це менш як півгодини до станції Балаклія – ред.) та чекають подальших вказівок від ДСНС», – повідомив у Facebook заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.

«Персонал залізничної станції у місті Балаклія евакуйовано. При необхідності «Укрзалізниця» готова надати потяги для евакуації населення. Наразі таких запитів не надходило. «Украерорух» тимчасово закрив небо в радіусі 40 кілометрів від місця події», – додав чиновник.

Зранку 23 березня в місті Балаклія Харківської області на території військового складу тривають вибухи різної інтенсивності. Пожежа з подальшою детонацією боєприпасів розпочалася о 2:46.

«З можливої зони ураження (міста Балаклія та двох прилеглих населених пунктів Балаклійського району) проводиться евакуація», – повідомили в ДСНС. Нині Балаклію та прилеглі села залишили вже понад 20 тисяч людей.

Диверсію назвав головною причиною вибухів на складах зброї в Балаклії головний військовий прокурор України Анатолій Матіос.