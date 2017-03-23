Кремль: Фійон не організовував зустріч Путіна з ліванським бізнесменом

Кремль заперечив, що кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон отримав 50 тисяч євро за організацію зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним та ліванським нафтовим магнатом Фуедом Мехзумі.

Французький тижневик Le Canard Enchaine стверджує, що консалтингова компанія Фійона сприяла зустрічі між Путіним та Мехзумі на економічному форумі у 2015 році.

Речник Путіна Дмитро Пєсков назвав звіт «фейковими новинами» та заявив, що було «доволі абсурдно» думати, що будь-якій компанії, яка працює в Росії, треба посередник, щоб призначити зустріч із Путіним. «Президентські зустрічі організовані за протоколом», Кремлю «не потрібні жодні посередники», сказав він.

Прокуратура Франції розпочала 14 березня офіційне розслідування щодо неправомірного використання державних фондів кандидатом у президенти Франсуа Фійоном. Правоцентристського кандидата підозрюють у тому, що він виплачував своїй дружині Пенелопі та дітям сотні тисяч євро за десятиріччя на роботі, яку вони фактично не відвідували.

Прихильний до Москви колишній прем’єр-міністр внаслідок цього скандалу втратив свої позиції, і зараз перебуває на третьому місці за опитуваннями громадської думки. Його випереджають Марін Ле Пен і Еманюель Макрон.