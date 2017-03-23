Прокуратура хоче забрати у Шуфрича і Бродського землю, на якій зводять ЖК «Рибальський»

Прокуратура Києва подала позов до Господарського суду Києва з вимогою повернути столичній громаді 4,5 гектара землі на Рибальському острові, де розпочато будівництво житлового комплексу «Рибальський». У своєму повідомленні на сайті прокуратура Києва називає його незаконним.

«Прокуратура міста Києва у судовому порядку ініціювала питання щодо повернення столичній громаді земельної ділянки площею 4,5 га та вартістю понад 123 мільйони гривень, на якій орендар незаконно розпочав житлове будівництво», – йдеться у повідомленні.

У прокуратурі відзначають, що у 2016 році земельну ділянку по вулиці Електриків, 23-б (територія Рибальського острова) Київрада надала в оренду для експлуатації та обслуговування майнового комплексу. Однак земельна ділянка використовується не за призначенням, а для будівництва житлових будинків.

Ці порушення на початку лютого у своєму розслідуванні виявили журналісти програми «Схеми».

«Житловий комплекс Rybalsky на Рибальському півострові у Києві, який зводить ПАТ «Київський річковий порт», не відповідає рішенню Київради й умовам договору оренди земельної ділянки. Київрада надала в оренду ділянку, на якій відбувається будівництво, ПАТ «Київський річковий порт» у липні 2016 року, але не для житлового будівництва, а для «експлуатації й обслуговування майнового комплексу», який розташовувався тут»,– йшлося в розслідуванні журналістів.

ПАТ «Київський річковий порт», якому надали ділянку, пов'язане з екс-регіоналом, депутатом Нестором Шуфричем та екс-головою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським. «Київський річковий порт» також володіє будівлею володіє будівлею Київського річкового вокзалу. Її обіцяли реставрувати до травня 2016 року.

У коментарі журналістам «Схем» щодо невідповідності будівництва умовам договору Михайло Бродський зазначив, що «це якісь не ті документи». А Нестор Шуфрич став заперечувати, що купив акції ПАТ «Київський річковий порт», хоча рік тому його прес-служба підтверджувала цю інформацію.

«Я, чесно кажучи, думав, що підприємства, які мають відношення до нашої родини, вже стали акціонерами річкового порту, але це ще не відбулося. Переговори тривають», – зазначив депутат.

У свою чергу, представник ПАТ «Київський річковий порт» Андрій Вавриш зазначив, що додатково уточнять документацію згодом. «Таке формулювання, як нове будівництво, може бути використане тільки до повністю вивільненої ділянки. Цього ми не змогли зробити, тому визначили це як реконструкцію. За змістом це нічого не міняє, на подальших стадіях ми будемо доуточнювати проектну документацію», – зазначив він.