Росія порушила норми законодавства при відправленні 63-го «гумконвою» на Донбас – ДПСУ

Переміщення Росією 63-го «гуманітарного конвою» на окупований Донбас відбувалося з грубим порушенням норм законодавства. Про це 23 березня заявила Державна прикордонної служби України. У повідомленні йдеться, що українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

Загалом з 5:45 до 6:20 через російські пункти пропуску «Донецьк» та «Матвєєв Курган» на в’їзд в Україну прослідувало дві колони так званого «гумконвою» у складі 40 автомобілів. Вантажівки перевозили переважно нібито дитяче харчування, повідомляють прикордонники. Однак достеменно підтвердити це неможливо, додають вони, оскільки ящики були запаковані плівкою синього кольору з написом «Гуманитарная помощь детям Донбасса».

Російське міністерство з питань надзвичайних ситуацій раніше заявило, що 23 березня перетнув російсько-український кордон і прибув у неконтрольовані українським урядом частини Донецької та Луганської областей 63-й «гумконвой».

В МЗС України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під приводом доставки «гуманітарної допомоги». Україна наголошує, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське і міжнародне законодавство.