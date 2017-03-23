Ще три росіянки провалили тест на допінг на Олімпіаді в Лондоні

Ще три російські спортсменки, які виступали на Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні, були дискваліфіковані після провалу тесту на допінг. Покарані за вживання заборонених препаратів метальниці молота Марія Беспалова та Гульфія Ханафеєва та стрибунка Вікторія Валюкевич. Жодна з них не була призеркою Ігор.

У жовтні 2016 року була позбавлена золотої медалі Лондона ще одна російська метальниця молота Тетяна Лисенко.

Колишня чемпіонка Європи в закритих приміщеннях Вікторія Валюкевич стала восьмою в потрійному стрибку на Олімпійських іграх 2012 року. У Лондоні вона опинилася на два місця попереду товаришки по команді Тетяни Лебедєвої, яку, в свою чергу, через допінг позбавили двох медалей Ігор у Пекіні 2008 року.

Нові дискваліфікації російських спортсменів стаються після того, як міжнародні спортивні інституції ухвалили рішення провести повторні перевірки проб, зданих росіянами на попередніх Олімпіадах.

Розслідування Всесвітньої антидопінгової агенції (ВАДА) раніше виявило підтримувану державою програму вживання допінгу в Росії і приховування такого вживання. Через це з 2015 року російські легкоатлети усунуті від участі в усіх змаганнях під егідою міжнародної федерації. Різні міжнародні федерації із зимових видів спорту скасували проведення запланованих у Росії змагань.

ВАДА розробила спеціальну програму, яка має на меті допомогти Росії організувати діяльність спортсменів відповідно до антидопінгових правил.