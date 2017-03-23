МЗС: даних від поліції Лондона про постраждалих у теракті українців не надходило

Британська поліція встановила громадянство осіб, які постраждали унаслідок теракту 22 березня у середмісті Лондона, і працює з посольствами країн, чиї громадяни постраждали, повідомляє Міністерство закордонних справ України. Як заявив Радіо Свобода керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич, до українського посольства поліцейські не зверталися.

«Поліція Лондона працює з посольствами країн, громадяни яких постраждали. До посольства України не надходило звернень від лондонської поліція, як не було і контактів. Це певним чином дозволяє думати, що, сподіваємося, громадяни України не постраждали», – пояснив Кирилич.

Міністерство закордонних справ України раніше засудило напади біля парламенту Великобританії у Лондоні 22 березня.

За даними поліції британської столиці, 22 березня нападник спершу збив автомобілем кількох перехожих на Вестмінстерському мосту, а потім вдарив ножем поліцейського біля будівлі парламенту. Загинули чотири людини, зокрема і сам нападник, якого застрелила поліція, десятки людей поранені, із них сім перебувають у критичному стані.