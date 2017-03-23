Стрілянина в центрі Києва: одна людина загинула, двоє поранені

Поліція Києва повідомляє, що внаслідок стрілянини на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва загинув один чоловік, ще двоє поранені.

За даними поліції, це сталося близько 11:30 23 березня.

«Повідомлення про стрілянину надійшло до чергової частини столичної поліції від перехожих. На місці події працює слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що чоловік із охоронцем вийшли із готелю: невідомий відкрив вогонь. У результаті один чоловік загинув, його охоронник був поранений, але при цьому поранив стрільця», – мовиться в повідомленні.

Розслідування триває, повідомили в поліції.