Луценко: Вбивство Вороненкова – звична для Кремля показова страта свідка

​Генеральний прокурор України Юрій Луценко називає убивство екс-депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова, який проходив як свідок у справі щодо колишнього президента України Віктора Януковича, «звичною для Кремля показовою стратою». Про це генпрокурор написав у Facebook.

«Проте Вороненков є не єдиним свідком з числа російських високопосадовців. Також закон передбачає долучення у судовому слідстві показів Вороненкова, даних під письмовий протокол», – зауважив Луценко.

За даними поліції Києва, близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє поранені. Пізніше з’ясувалось, що вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник.

За даними керівника поліції Києва, поранених доправили до лікарні, особу нападника встановлюють.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.