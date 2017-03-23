Кремль: Путіну доповіли про вбивство Вороненкова

Президентові Росії Володимиру Путіну доповіли про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова, заявив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

Водночас, як повідомляють російські ЗМІ, Пєсков відмовився коментувати вбивство, заявивши, що це «не тема» Кремля.

Вороненкова вбили у центрі Києва близько 11:30. За даними поліції, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів. У результаті Вороненков загинув, а його охоронець і нападник були поранені.

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив Радіо Свобода, що поранених доправили до лікарні, особу нападника встановлюють.

Інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов у Facebook написав, що Вороненков йшов на зустріч із ним до готелю «Прем’єр-палас».

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат від Компартії Росії раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.