Поліція розглядає версію щодо участі Росії у вбивстві Вороненкова

Поліція розглядає серед першочергових версій убивства екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова дії Російської Федерації, заявив заступник голови Нацполіції Олександр Вакуленко.

«На сьогоднішній момент ми розуміємо, враховуючи особу загиблого, серед першочергових версій розглядаємо якраз дії Російської Федерації, спрямовані на знищення цієї особи як такої, що давала важливі покази і відігравала ключову роль в процесах, які відбувалися в Україні», – цитує його слова прес-служба відомства.

За його словами, до проведення слідчих дій залучили працівників центрального апарату Нацполіції, на місці злочину працюють криміналісти.

За даними поліції Києва, близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє поранені. Пізніше з’ясувалось, що вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник.

Як повідомлялося раніше, поранених доправили до лікарні, де ті перебувають під охороною.

Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.

На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.