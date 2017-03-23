Поліція: одна людина поранена внаслідок вибухів на складах Міноборони

Одна людина поранена внаслідок вибухів на артилерійських складах Міністерства оборони біля Балаклії Харківської області, повідомили Радіо Свобода в управлінні Національної поліції України в Харківській області.

За словами керівника відділу комунікацій управління Нацполіції в Харківській області Олени Баранник, одну людину з пораненням у скроню доправили до Балакліївської центральної районної лікарні.

Інформація про поранення другої людини не підтвердилася, додала вона.

Крім того, у поліції заявляють, що немає даних про загиблих унаслідок вибухів, що почалися в ніч на 23 березня.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що прокуратура розглядає дві версії причин вибухів. Пріоритетною, за його словами, є версія про диверсію, але не виключають і службову недбалість.

Він також заявив, що гасіння пожежі на складах наразі неможливе через детонацію боєприпасів.

Міністр оборони Степан Полторак раніше заявив, що пожежа ще триває на третині всього арсеналу. Розліт снарядів складає до двох кілометрів. Полторак не став прогнозувати, коли вдасться ліквідувати пожежу.

За словами міністра, пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook зазначив, що на артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарах.

Влада ухвалила рішення про збільшення до 10 кілометрів радіусу зони проведення евакуації навколо артилерійських складів і повідомила про евакуацію 20 тисяч людей.