Росія закрила зі свого боку перехід через пункт пропуску на Чернігівщині – Держприкордонслужба

Росія без пояснення причин призупинила рух осіб і транспорту через пункт пропуску на Чернігівщині, повідомив у Facebook речник української Державної прикордонної служби Олег Слободян.

«Російська сторона офіційно повідомила керівництво Чернігівського прикордонного загону про тимчасове призупинення пропуску осіб і транспортних засобів у пункті пропуску «Нові Юрковичі» (Російська Федерація), що навпроти українського пункту пропуску «Сеньківка»», – зазначив він.

У пункті пропуску «Сеньківка» сходяться кордони трьох країн: України, Росії та Білорусі.

Раніше Слободян повідомив про посилення охорони східної ділянки українського кордону у зв’язку з вибухами на складах боєприпасів, що виникла у місті Балаклія на Харківщині. Однак, за його словами, пункти пропуску працювали у штатному режимі.

Як раніше повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос, серед версій причин цієї пожежі – диверсія і службове недбальство.