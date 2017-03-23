Район займання на арсеналах у Балаклії розширився – Міноборони

На артилерійських складах Міністерства оборони України біля Балаклії Харківської області станом на 13:00 відбулося розширення району, охопленого вогнем, повідомляє Міноборони.

За повідомленням, локалізувати пожежу поки що не вдалося.

«Військовослужбовці Збройних сил України і представники ДСНС роблять все можливе для ліквідації катастрофи. Проведено евакуацію жителів прилеглих сіл. Працюють бригади, які шукають тих, хто не виїхав із небезпечної зони», – заявив речник Міністерства оборони України Віталій Саранцев.

Раніше в поліції повідомили про одну поранену людину внаслідок вибухів на артскладах, що почалися у ніч на 23 березня. Як повідомила Радіо Свобода керівник відділу комунікацій управління Нацполіції в Харківській області Олена Баранник, з пораненням у скроню поранену людину доправили до Балакліївської центральної районної лікарні. Інших подробиць у поліції не навели, але заявили, що даних про загиблих не мають.

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив, що прокуратура розглядає дві версії причин вибухів. Пріоритетною, за його словами, є версія про диверсію, але не виключають і службову недбалість.

Він також заявив, що гасіння пожежі на складах наразі неможливе через детонацію боєприпасів.

Міністр оборони Степан Полторак раніше заявив, що пожежа не завдала значної шкоди обороноздатності України.

Раніше головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на сторінці у Facebook зазначив, що на артскладах зберігаються 138 тисяч тонн боєприпасів, а загальна площа арсеналу розташована на 368 гектарах.

Влада ухвалила рішення про збільшення до 10 кілометрів радіусу зони проведення евакуації навколо артилерійських складів і повідомила про евакуацію 20 тисяч людей.