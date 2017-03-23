«Ісламська держава» взяла відповідальність за теракт у Лондоні

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» заявляє, що нападник, який здійснив теракт у центрі столиці Великої Британії, Лондона, 22 березня, був одним із його «солдатів».

Як йдеться в заяві на сайті, близькому до угруповання, напад був здійснений «на заклик атакувати громадян» країн, що беруть участь у коаліції сил під керівництвом США, що бореться з ісламістами в Іраку і Сирії.

Раніше 23 березня прем’єр Британії Тереза Мей заявила, що нападник, який вбив трьох людей і поранив ще 40 поблизу будівлі парламенту в Лондоні, народився у Великій Британії і був відомий поліції до того, як намагався «змусив замовкнути демократію».

Виступаючи в Палаті громад, Мей заявила, що нападника перевіряли раніше силові структури через екстремізм. Поліція опрацьовує припущення, що він діяв під впливом ісламістського тероризму, додала прем’єр.

За даними влади, 22 березня нападник смертельно поранив поліцейського після того, як в’їхав на автомобілі у перехожих на Вестмінстерському мосту, де загинули дві людини і були поранені 40, серед них громадяни Великої Британії, Франції, Румунії, Південної Кореї, Німеччини, Польщі, Китаю, США і Греції.

Нападника, ім'я якого не називають, невдовзі застрелили поліцейські.

«Вчора терористичний акт намагався змусити замовкнути нашу демократію, але сьогодні ми зустрічаємося, як зазвичай, як це робили покоління до нас і продовжать робити майбутні покоління, щоб донести простий меседж: ми не боїмося, і наша рішучість ніколи не здригнеться перед лицем тероризму», сказала Мей.

Поліція 23 березня повідомила про арешт семи осіб у рамках розслідування, що проводять через теракт.

Напад у Лондоні стався в річницю терактів у бельгійському Брюсселі, де рік тому сталися вибухи в аеропорту і метро, внаслідок чого загинули 32 людини.