МЗС: українців немає серед постраждалих від теракту в Лондоні

Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України заявляє, що українців немає серед постраждалих внаслідок нападу в центрі Лондона, що стався 22 березня.
«Поліція Лондона повідомила список загиблих і поранених. Українців серед них немає», – йдеться в повідомленні департаменту в Twitter.
Раніше керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив Радіо Свобода, що британська поліція встановила громадянство осіб, які постраждали унаслідок теракту 22 березня у середмісті Лондона, і працює з посольствами країн, чиї громадяни постраждали. До українського посольства поліцейські не зверталися, додав він.
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За даними поліції британської столиці, 22 березня нападник спершу збив автомобілем кількох перехожих на Вестмінстерському мосту, а потім вдарив ножем поліцейського біля будівлі парламенту. Загинули чотири людини, зокрема і сам нападник, якого застрелила поліція, десятки людей поранені, із них сім перебувають у критичному стані.
Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».
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