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23 Березень 2017, Київ 15:06
Новини | Події

МЗС: українців немає серед постраждалих від теракту в Лондоні

Медики на місці нападу, 22 березня 2017 року

Медики на місці нападу, 22 березня 2017 року

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Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України заявляє, що українців немає серед постраждалих внаслідок нападу в центрі Лондона, що стався 22 березня.

«Поліція Лондона повідомила список загиблих і поранених. Українців серед них немає», – йдеться в повідомленні департаменту в Twitter.

Раніше керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич повідомив Радіо Свобода, що британська поліція встановила громадянство осіб, які постраждали унаслідок теракту 22 березня у середмісті Лондона, і працює з посольствами країн, чиї громадяни постраждали. До українського посольства поліцейські не зверталися, додав він.

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За даними поліції британської столиці, 22 березня нападник спершу збив автомобілем кількох перехожих на Вестмінстерському мосту, а потім вдарив ножем поліцейського біля будівлі парламенту. Загинули чотири людини, зокрема і сам нападник, якого застрелила поліція, десятки людей поранені, із них сім перебувають у критичному стані.

Відповідальність за напад взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

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