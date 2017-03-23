Луценко: ГПУ розглядає дві версії вбивства Вороненкова

Генеральна прокуратура України має дві версії у справі про вбивство у центрі Києва колишнього депутата російської Державної думи Дениса Вороненкова, заявляє генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його словами, одна з версій – це убивство Вороненкова як свідка у справі екс-президента України Віктора Януковича, друга – вбивство його як свідка у справі про контрабанду у структурі Федеральної служби безпеки Росії часів його роботи у Федеральній службі з протидії наркотикам і контрабанді.
Генеральний прокурор України також повідомив, що підозрюваний у нападі на Вороненкова, який був поранений, перебуває у тяжкому стані, а поранений охоронець політика, що теж отримав поранення, співпрацює зі слідством.
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«В охоронця стріляли, влучили в ділянку серця, але він живий і притомний, співпрацює зі слідством. У кілера два поранення – в ділянку грудей і наскрізне поранення голови, що зараз унеможливлює слідчу роботу з ним. Кілер – на межі смерті», – сказав Луценко 23 березня в Києві.
Очільник ГПУ додав, що у підозрюваного в нападі виявили документи громадянина України, достовірність яких перевіряють.
За словами генпрокурора, правоохоронці відстежують рух автомобіля марки Daewoo, на якому пересувався підозрбваний у вбивстві. «Кілера підвозила машина Daewoo. Зараз відстежуємо її пересування доступними нам засобами, які фіксують рух машин», – сказав Луценко.
Вороненкова вбили у центрі Києва близько 11:30. За даними поліції, нападник обстріляв колишнього російського депутата і його охоронця поблизу одного з готелів. У результаті Вороненков загинув, а його охоронець і нападник були поранені.
Керівник поліції Києва Андрій Крищенко повідомив Радіо Свобода, що поранених доправили до лікарні, особу нападника встановлюють.
Інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов у Facebook написав, що Вороненков йшов на зустріч із ним до готелю «Прем’єр-палас».
У Кремлі заявили, що президента Росії Володимира Путіна поінформували про вбивство. Водночас його речник Дмитро Пєсков від коментарів відмовився.
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Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат від Компартії Росії раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.
На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.
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