Дружині Вороненкова і Пономарьову дадуть охорону СБУ – Луценко

Дружині убитого російського екс-депутата Дениса Вороненкова Марії Максаковій та колезі загиблого Іллі Пономарьова Україна надасть охорону, повідомив на брифінгу генеральний прокурор Юрій Луценко.
«Зараз слідчий допитує дружину потерпілого, після прес-конференції (опитають – ред.) і пана Пономарьова, і вже прийнято рішення про охорону і Пономарьова і Марії Максакової силами спецпідрозділу СБУ. Звичайно, ці сили будуть збільшені від того, що було», – сказав він.
Перед цим Юрій Луценко заявив, що сам Вороненков був під охороною «однієї спецслужб» України і поранений охоронець є співробітником цієї спецслужби.
Між тим, речниця Служби безпеки Олена Гітлянська заявила про те, що СБУ не займалося охороною загиблого.
За даними поліції Києва, близько 11:30 на перехресті бульвару Тараса Шевченка і вулиці Пушкінської у центрі Києва сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув один чоловік, ще двоє поранені. Пізніше з’ясувалось, що вбили колишнього російського депутата Дениса Вороненкова. Один із поранених – охоронець загиблого, інший – нападник.
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Як повідомлялося раніше, поранених доправили до лікарні, де ті перебувають під охороною.
Денис Вороненков, який у грудні 2016 року разом зі своєю дружиною, також колишнім депутатом російської Держдуми Марією Максаковою, переїхав до України, 14 лютого повідомив про отримання українського громадянства. В Україні колишній російський депутат раніше дав свідчення у справі про державну зраду щодо екс-президента Віктора Януковича.
На початку цього місяця в Росії Басманний суд Москви заочно заарештував колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова на два місяці у рамках розслідування справи проти нього за підозрою в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви в 2010-2011 роках.
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