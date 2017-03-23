СБУ обшукує офіс онлайн-сервісу YouControl за підозрою у незаконному продажі інформації

Служба безпеки України проводить обшуки в офісі онлайн-сервісу YouControl. Зранку обшуки почалися у квартирах комерційного та генерального директорів сервісу, повідомила PR-менеджер онлайн-сервісу Антоніна Ряховська.

У коментарі журналістам програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший» вона зазначила, що в офіс компанії, де проводиться обшук, як і в інші місця обшуку, не допускають юриста. Його допустили лише у квартиру генерального директора сервісу Сергія Мільмана.

23 березня Служба безпеки на своєму сайті повідомила, що її співробітники викрили київську комерційну «структуру на незаконному зборі та продажі інформації, яка має обмежений доступ та є власністю держави».

«Правоохоронці встановили, що ділки, використовуючи спеціальне програмне забезпечення, протиправно втручалися в роботу автоматизованих систем та комп’ютерних мереж державних структур. Фахівці СБ України зафіксували копіювання зловмисниками інформації, зокрема з систем та мереж Міністерства юстиції, фіскальної служби та Державної судової адміністрації України. Комерсанти продавали клієнтам доступ до нелегально створеної бази, видаючи її як зібрану з відкритих джерел», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

PR-менеджер онлайн-сервісу у коментарі програмі «Схеми» спростувала таку інформацію, зазначивши, що «СБУ звинувачує у тому, що законом дозволено».

«Ми використовуємо доступ до відкритих держреєстрів. Будь-яка особа може копіювати, поширювати дані – згідно з законом про доступ до публічної інформації», – розповіла вона.

YouControl – онлайн-сервіс, що автоматично формує досьє на кожну компанію України, використовуючи інформацію з державних реєстрів.

«Основна місія сервісу – сприяти створенню прозорого бізнес-середовища та економiчному зростанню України. Один із напрямків діяльності – боротьба з корупцією: компанія надає вільний доступ до сервісу журналістам та громадським активістам для проведення розслідувань, моніторингів та інших заходів», – йдеться в повідомленні на сайті компанії.